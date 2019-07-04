Samuel Eto'o Süper Lig'e geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombası patlamak üzere. Daha önce Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'o'nun yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Süper Lig'de toplam 89 maçta 50 gol, 15 asist yapan Kamerunlu yıldız, geçen sene Qatar SC takımına transfer olmuştu. İşte Samuel Eto'o'ya talip olan takım...
4 Temmuz 2019 Perşembe 08:49
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Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları tek tek patlamaya başladı.
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor trasnferlerini tek tek açıklarken Beşiktaş daha herhangi bir transfer açıklamadı.
Bunun yanında geçtiğimiz sene şampiyonluğa oynayan Başakşehir de kadrosuna önemli oyuncuları katmaya devam ediyor.
Kadrosunu Gulbrandsen, Aziz Behich, Furkan Soyalp ve Muhammet Demir'şle güçlendiren İstanbul temsilcisinden bir transfer bombası daha geliyor.
Adebayor'la yollarını ayıran ve golcü arayışlarını sürdüren Başakşehir'in, dünyaca ünlü oyuncu Samuel Eto'o ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.