Samuel Eto'o Süper Lig'e geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombası patlamak üzere. Daha önce Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'o'nun yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Süper Lig'de toplam 89 maçta 50 gol, 15 asist yapan Kamerunlu yıldız, geçen sene Qatar SC takımına transfer olmuştu. İşte Samuel Eto'o'ya talip olan takım...

4 Temmuz 2019 Perşembe 08:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





