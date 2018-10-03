Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ise rakiplerine göre daha zor olarak değerlendirildi. İşte güncel oranlar...

3 Ekim 2018 Çarşamba, 18:13:41 Güncelleme: 18:14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





