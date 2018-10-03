Portodan sonra Türkiyede forma giyen futbolcular!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Porto, bugüne kadar Türkiye'ye birçok futbolcu gönderdi. 2000'den bu yana, Porto'da forma giydikten sonra doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'ye giden önemli futbolcuları sıralıyoruz.