Portodan sonra Türkiyede forma giyen futbolcular!

Porto'dan sonra Türkiye'de forma giyen futbolcular!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Porto, bugüne kadar Türkiye'ye birçok futbolcu gönderdi. 2000'den bu yana, Porto'da forma giydikten sonra doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'ye giden önemli futbolcuları sıralıyoruz.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 16:07:31
Güncelleme: 16:10:45
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Porto'dan sonra Türkiye'de forma giyen futbolcular!
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MARIO JARDEL | Dönemin en ünlü golcülerinden olan Jardel, Porto'da rekorları alt üst ettikten sonra 2000'in yazında 17 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray formasıyla UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan Jardel'in Türkiye'deki macerası sadece bir sezon sürdü.
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Porto'dan sonra Türkiye'de forma giyen futbolcular!
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MARC JANKO | Avusturyalı golcü, 2012'nin yazında 2,3 milyon euro karşılığında Porto'dan Trabzonspor'a transfer oldu fakat bekleneni veremedi ve iki yıl sonra takımdan gönderildi.
Porto'dan sonra Türkiye'de forma giyen futbolcular!
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FERNANDO BELLUSCHI | Bir dönem Porto'nun önemli isimlerinden olan Arjantinli oyuncu, 2012'nin yazında 2,5 milyon euro'ya Bursaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlı ekipte iz bırakan Belluschi, üç yıl sonra takımdan ayrıldı.
Porto'dan sonra Türkiye'de forma giyen futbolcular!
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DANIEL OPARE | Football Manager oyunlarının en iyi genç yeteneklerinden biriydi. 2014-15 sezonunda Porto'dan yarım sezonluğuna Beşiktaş'a kiralanan savunma oyuncusu, bekleneni asla veremedi.
Porto'dan sonra Türkiye'de forma giyen futbolcular!
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SİNAN BOLAT | 2013'te Standard Liege'den Porto'ya transfer olan Sinan Bolat, A takımda kendine yer bulamadı ve yıllarca kiralandı. Sinan, bu süre içinde yarım sezon Kayserispor, bir sezon da Galatasaray'da forma giydi.