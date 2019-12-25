Noel öncesi cezalı duruma düştüler! İşte o liste...

Avrupa'da Noel haftası yaşanırken ligimizde yine bir klasik yaşandı. Süper Lig'de yılbaşı tatili dönemi öncesi toplam 15 futbolcu cezalı duruma düştü. Bu oyuncuların 12'si yabancı olurken akıllara, 'Acaba Noel için mi cezalı duruma düştüler?' sorusunu getirdi. İşte Takvim'in haberine göre Noel haftasında sahada olmayacak isimler...

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:17 Güncelleme: 25.12.2019 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





