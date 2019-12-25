Noel öncesi cezalı duruma düştüler! İşte o liste... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Noel öncesi cezalı duruma düştüler! İşte o liste...

Noel öncesi cezalı duruma düştüler! İşte o liste...

Avrupa'da Noel haftası yaşanırken ligimizde yine bir klasik yaşandı. Süper Lig'de yılbaşı tatili dönemi öncesi toplam 15 futbolcu cezalı duruma düştü. Bu oyuncuların 12'si yabancı olurken akıllara, 'Acaba Noel için mi cezalı duruma düştüler?' sorusunu getirdi. İşte Takvim'in haberine göre Noel haftasında sahada olmayacak isimler...
25 Aralık 2019 Çarşamba 10:17 Güncelleme: 25.12.2019 11:13
Noel öncesi cezalı duruma düştüler! İşte o liste...

Avrupa'da Noel haftası yaşanırken, Türkiye'de 2020 yılına giriş için sayılı günler kaldı.

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Noel öncesi cezalı duruma düştüler! İşte o liste...

Noel haftası öncesinde ligimizde yine bir klasik yaşandı.

Noel öncesi cezalı duruma düştüler! İşte o liste...

Süper Lig'in 16. haftasını geride bırakırken, bu hafta oynanacak mücadeleler ligin ilk devresinin kapanış mücadeleleri olacak.

Noel öncesi cezalı duruma düştüler! İşte o liste...

Süper Lig'de ilk yarının son maçları öncesi tam 15 futbolcu cezalı duruma düştü.

Noel öncesi cezalı duruma düştüler! İşte o liste...

Bu oyuncuların 12'si yabancı olurken akıllara, 'Acaba Noel için mi cezalı duruma düştüler?' sorusunu getirdi.

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