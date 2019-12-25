Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

Ama işin içine küfür veya kaba kuvvet giriyorsa orada büyük sorun var demektir. Ama Ersun Yanal ile Emre arasında bir kavganın olduğuna inanmıyorum. Dediğim gibi bir fikir çatışması olabilir. Bu da her takımda olur ve çok normal bir durumdur zaten... Gelelim Ersun Yanal'ın 'Fenerbahçe bugün teknik direktörsüz kazandı' cümlesine... Burada bir gönderme var. Açık ve net! İddiaya göre Sivasspor yenilgisi sonrasında İstanbul'a dönüş uçağında bazı yöneticiler, 'Bu takım, hocasız da bu kadar puan toplardı, Fenerbahçe'nin forması zaten bu puanları alırdı' demişler. Bunlar da Ersun Yanal'ın kulağına gitmiş. Bunların hepsi birer iddia, altını çizeyim...