Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi
Ünlü spor yazarları Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz; Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı çarpıcı açıklamalardan, Zorlu Center'daki buluşmaya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte o çarpıcı yorumlar...
UZUNDURUKAN: Sivasspor yenilgisi sonrasında belli ki Ersun Yanal; hem yönetim, hem taraftar, hem de medyada yapılan eleştirilerden çok etkilenmiş. Oysa eleştiri de övgü de bu işin doğasında var. Emre ile Yanal, birlikte kısa süreli bir basın toplantısı düzenleyerek ve samimi bir fotoğraf vererek, 'kavga olayının' doğru olmadığını belgeledi. Bir teknik adam ile futbolcusu, birbirlerine eleştiri de yapabilir. Fikir kavgasına da girebilir... Doğru yolu bulmak için, takımın başarısı için fikir kavgaları da yapılmalı...
Ama işin içine küfür veya kaba kuvvet giriyorsa orada büyük sorun var demektir. Ama Ersun Yanal ile Emre arasında bir kavganın olduğuna inanmıyorum. Dediğim gibi bir fikir çatışması olabilir. Bu da her takımda olur ve çok normal bir durumdur zaten... Gelelim Ersun Yanal'ın 'Fenerbahçe bugün teknik direktörsüz kazandı' cümlesine... Burada bir gönderme var. Açık ve net! İddiaya göre Sivasspor yenilgisi sonrasında İstanbul'a dönüş uçağında bazı yöneticiler, 'Bu takım, hocasız da bu kadar puan toplardı, Fenerbahçe'nin forması zaten bu puanları alırdı' demişler. Bunlar da Ersun Yanal'ın kulağına gitmiş. Bunların hepsi birer iddia, altını çizeyim...
TOROĞLU: Valla maçı kazanınca aslanlar gibi kükrüyor Ersun Yanal. Yanal'a Fenerbahçe yönetiminin sahip çıkmadığı bir gerçek. Yönetimin Comolli vasıtasıyla Avrupa'da hoca aradığı da bir gerçek. Bunların yanında maçı almışsın çık doğru dürüst basın toplantısı yap. Takımdan bahset, ne oynadığınızdan bahset, Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş lehine vermediği net iki penaltıdan bahset. Bahset de bahset. Yoksa 'Futbolcuları ve teknik direktörü olmayan takım galip geldi' dersen bunun sonucuna katlanırsın ve katlanacaksın da. Sezon başından beri Fenerbahçe iyi oynamıyor sadece mücadele ediyor.