Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi ile arasında 8 puan fark bulunan lider Medipol Başakşehir, ortaya koyduğu futbol ile de Avrupa'nın 5 büyük ligindeki mevkidaşlarının arasında öne çıkıyor.
12 Mart 2019 Salı 20:43
Güncelleme: 12.03.2019 20:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de geride kalan 25 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gören turuncu-lacivertli ekip, 0,48'lik gol yeme ortalamasını yakaladı.
İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı.
LIVERPOOL TAKİPTE
Medipol Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere'de şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool.
Ligde ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi, geride kalan 30 maçta kalesinde 17 gol gördü ve 0,56'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.