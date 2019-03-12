Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor! - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
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Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi ile arasında 8 puan fark bulunan lider Medipol Başakşehir, ortaya koyduğu futbol ile de Avrupa'nın 5 büyük ligindeki mevkidaşlarının arasında öne çıkıyor.

12 Mart 2019 Salı 20:43 Güncelleme: 12.03.2019 20:45
Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

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Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!

Süper Lig'de geride kalan 25 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gören turuncu-lacivertli ekip, 0,48'lik gol yeme ortalamasını yakaladı.

Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!

İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı.

Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!

LIVERPOOL TAKİPTE

Medipol Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere'de şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool.

Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!

Ligde ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi, geride kalan 30 maçta kalesinde 17 gol gördü ve 0,56'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.

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