İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir yoluna doludizgin devam ediyor. Son 16 turunda karşılaştığı Kopenhag'ı ilk turda 1-0 ile geçen temsilcimiz, Avusturya'nın son temsilcisi LASK Linz'in Manchester United'a 5-0 mağlup olmasıyla ülkemizi UEFA sıralamasında 1 sıra daha aşağı düşmesini dolayısıyla Süper Lig şampiyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkının Avusturya'ya geçmesi tehlikesini engellemiş oldu. Peki UEFA ülkeler sıralaması son maçlar sonrası nasıl şekillendi. İşte o tablo...

14 Mart 2020 Cumartesi 10:05 Güncelleme: 14.03.2020 10:05
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Temsilcimize rövanş öncesi avantajı getiren gol, 88'de penaltıdan Edin Visca'dan geldi. Başakşehir avantajlı skoru cebine koyarken, gözlerimiz Avusturya'daydı. Ülke puanı sıralamasında kıyasıya bir rekabet içerisine girdiğimiz Avusturya'nın temsilcisi LASK Linz ise, İngiliz devi Manchester United'a 5-0 kaybetti. Bu sonuca, İngilizler kadar biz de sevindik. Böylelikle Avusturya'nın, bu sezon bizi geçme şansı oldukça azaldı.

İŞTE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA SON DURUM

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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

İSPANYA - 99.426

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

İNGİLTERE - 88.176

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

ALMANYA - 71.641

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

İTALYA - 68.367

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