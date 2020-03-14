İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Temsilcimize rövanş öncesi avantajı getiren gol, 88'de penaltıdan Edin Visca'dan geldi. Başakşehir avantajlı skoru cebine koyarken, gözlerimiz Avusturya'daydı. Ülke puanı sıralamasında kıyasıya bir rekabet içerisine girdiğimiz Avusturya'nın temsilcisi LASK Linz ise, İngiliz devi Manchester United'a 5-0 kaybetti. Bu sonuca, İngilizler kadar biz de sevindik. Böylelikle Avusturya'nın, bu sezon bizi geçme şansı oldukça azaldı.

İŞTE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA SON DURUM