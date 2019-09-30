Süper Lig'de 6. haftasında perde bu akşam oynanan Gazişehir-Göztepe mücadelesiyle kapandı. Alanyaspor ilk hafta oturduğu liderlik koltuğu kimseye kaptırmazken Ankara'nın köklü ekibi Gençlerbirliği son sırada yer aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
30 Eylül 2019 Pazartesi 22:30
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Süper Lig'in 6. haftasında perde kapandı.
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Cuma günü oynanan Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayan haftada, Başakşehir mücadeleden 5-0 gibi farklı bir skorla ayrılmıştı.
Haftanın son mücadelesinde ise Gazişehir, Göztepe'yi sahasında ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Öte yandan 6. hafta iki müthiş derbiye de sahne oldu.
Ezeli rakiplerde Galatasaray ve Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde karşılaştı. Mücadele başladığı skorla 0-0 sona erdi.