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30 Eylül 2019, Pazartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'de 6. haftasında perde bu akşam oynanan Gazişehir-Göztepe mücadelesiyle kapandı. Alanyaspor ilk hafta oturduğu liderlik koltuğu kimseye kaptırmazken Ankara'nın köklü ekibi Gençlerbirliği son sırada yer aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

30 Eylül 2019 Pazartesi 22:30
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 6. haftasında perde kapandı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Cuma günü oynanan Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayan haftada, Başakşehir mücadeleden 5-0 gibi farklı bir skorla ayrılmıştı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Haftanın son mücadelesinde ise Gazişehir, Göztepe'yi sahasında ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Öte yandan 6. hafta iki müthiş derbiye de sahne oldu.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Ezeli rakiplerde Galatasaray ve Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde karşılaştı. Mücadele başladığı skorla 0-0 sona erdi.

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