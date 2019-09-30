İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!

İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadele sonucunda ezeli rakipler puanları paylaşırken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Radamel Falcao ve Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ilk derbilerine çıkmış oldu. İki golcüden hangisinin daha başarılı bir performans göstereceği de derbinin merak edilenleri arasındaydı. İşte Falcao ve Muriç'in derbi karnesi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 07:29
İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırladı.

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İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!

Dev mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!

Derbinin merakla beklenen konularından biri de iki dev kulübün golcülerinin performanslarıydı.

İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!

Derbi sonrası Sarı-Lacivertliler'in transferi için Galatasaray ile kıyasıya yarıştığı ve mutlu sona ulaşan taraf olmayı başardığı Muriç ve Galatasaray'ın dünya çapında ses getiren transferi Falcao'nun derbi istatistikleri de ortaya çıktı.

İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!

Vedat Muriç, derbide gol atamamamasına rağmen, ortaya koyduğu futbolla tam not aldı.

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