İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadele sonucunda ezeli rakipler puanları paylaşırken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Radamel Falcao ve Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ilk derbilerine çıkmış oldu. İki golcüden hangisinin daha başarılı bir performans göstereceği de derbinin merak edilenleri arasındaydı. İşte Falcao ve Muriç'in derbi karnesi.
30 Eylül 2019 Pazartesi 07:29
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırladı.
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Dev mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Derbinin merakla beklenen konularından biri de iki dev kulübün golcülerinin performanslarıydı.
Derbi sonrası Sarı-Lacivertliler'in transferi için Galatasaray ile kıyasıya yarıştığı ve mutlu sona ulaşan taraf olmayı başardığı Muriç ve Galatasaray'ın dünya çapında ses getiren transferi Falcao'nun derbi istatistikleri de ortaya çıktı.
Vedat Muriç, derbide gol atamamamasına rağmen, ortaya koyduğu futbolla tam not aldı.