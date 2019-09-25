İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi!

Süper Lig'in 6. haftası dev mücadelelere sahne olacak. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlarken, Beşiktaş ise Karadeniz ekibi Trabzonspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri de her derbi öncesi olduğu gibi hakem konusuydu. Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesine Cüneyt Çakır atanırken Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ise Ali Palabıyık düdük çalacak.