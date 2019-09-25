İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi!

Süper Lig'in 6. haftası dev mücadelelere sahne olacak. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlarken, Beşiktaş ise Karadeniz ekibi Trabzonspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri de her derbi öncesi olduğu gibi hakem konusuydu. Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesine Cüneyt Çakır atanırken Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ise Ali Palabıyık düdük çalacak.
25 Eylül 2019 Çarşamba 22:28
Güncelleme: 25.09.2019 22:31
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.
Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.
Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı.
İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti.