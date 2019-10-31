İşte ara transferde bonservisi elinde olan 33 dünya yıldızı! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte ara transferde bonservisi elinde olan 33 dünya yıldızı!

İşte ara transferde bonservisi elinde olan 33 dünya yıldızı!

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaştıkça kulüpler çalışmalarına hız verdi. Özellikle 4 büyük kulüp için birçok isim şimdiden anılmaya başlandı. Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak tarihinde başlayıp 31 Ocak tarihinde sona erecek. Ara transfer dönemi öncesi kulüpleriyle sözleşmesi sona erecek olan 33 dünya yıldızını sizler için derledik. İşte o isimler...

31 Ekim 2019 Perşembe 21:50 Güncelleme: 31.10.2019 21:50
İşte ara transferde bonservisi elinde olan 33 dünya yıldızı!

Süper Lig'de 10. haftasında perde yarın oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor mücadelesiyle açılacak.

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İşte ara transferde bonservisi elinde olan 33 dünya yıldızı!

İlk yarısının bitiş düdüğü 30 Aralık'ta çalacak Süper Lig'de heyecan 17 Ocak tarihinde kaldığı yerden devam edecek. 17 Mayıs tarihinde ise Cemil Usta Sezonu sonlanacak.

İşte ara transferde bonservisi elinde olan 33 dünya yıldızı!

Birçok yeni transferle sezona start veren ekipler, ligin ilk yarısında takımların eksiklerini belirleyip ara transfer döneminde gerekli mevkilere yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

İşte ara transferde bonservisi elinde olan 33 dünya yıldızı!

4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek olan ara transfer dönemine yaklaşık 2 ay kala kulüpler girişimlerini şimdiden hızlandırdı.

İşte ara transferde bonservisi elinde olan 33 dünya yıldızı!

Özellikle 4 büyük kulüp için birçok isim anılmaya başlandı bile...

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