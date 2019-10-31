İşte ara transferde bonservisi elinde olan 33 dünya yıldızı!

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaştıkça kulüpler çalışmalarına hız verdi. Özellikle 4 büyük kulüp için birçok isim şimdiden anılmaya başlandı. Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak tarihinde başlayıp 31 Ocak tarihinde sona erecek. Ara transfer dönemi öncesi kulüpleriyle sözleşmesi sona erecek olan 33 dünya yıldızını sizler için derledik. İşte o isimler...