Türk futbolu, yurt dışında temsil oranının en yüksek olduğu dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ülkemizi temsil eden sporcuların sayısı bir hayli artmış durumda. Ay-Yıldızlı sporcularımız, performanslarıyla da göz kamaştırıyor. Avrupa'da forma giyen milli futbolcularımızın bu sezonki performanslarını sizin için derledik...
31 Ekim 2019 Perşembe 12:16
Güncelleme: 31.10.2019 13:09
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Yurt dışındaki liglerde forma giyen birçok temsilcimiz, şu ana kadar ortaya koydukları futbol ile Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda.
İşte milli futbolcularımızın bu sezonki performansları:
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Avrupa futboluna Türk damgası
Umut Meraş: Bursaspor'un sezon başında Fransa'nın Ligue2 ekiplerinden Le Havre'ye sattığı milli sol bek Umut Meraş, bu hafta sonu Ligue 2'de Valenciennes'e karşı 11'de başladı. 23 yaşındaki genç futbolcu gol ya da asist üretemezken 90 dakika sahada kaldı. bu sezon takımı ile 6 resmi maça çıkan milli sol bek 1 asist üretebildi.
Avrupa futboluna Türk damgası
Cengiz Ünder: Eylül ayındaki milli takım kampında geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 aya yakın süre yeşil sahalardan uzak kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, Udinese maçı kadrosunda yer aldı ancak, Teknik Direktörü Paulo Fonseca forma şansı vermedi. Cengiz bu sezon takımı ile 2 resmi mücadelede 1 gol atmayı başardı.
Avrupa futboluna Türk damgası
Kenan Karaman: Almanya Bundesliga ekiplerinden Düsseldorf'da forma giyen 25 yaşındaki Kenan Karaman, bu sezon takımı ile 8 resmi mücadelenin 5'ine ilk 11'de başladı. Milli futbolcumuz çıktığı karşılaşmalarda 1 gol 1 asist yapmayı başardı.
Avrupa futboluna Türk damgası
Enes Ünal: İspanya Primera Lig ekiplerinden Valladolid'de forma giyen milli golcümüz Enes Ünal, bu sezon takımı ile 10 resmi mücadelenin 5'ine ilk 11'de başladı. 22 yaşındaki forvet bu sezon rakip fileleri sarsmayı başaramazken takımına 1 asistlik katkıda bulundu.