Avrupa futboluna Türk damgası!

Türk futbolu, yurt dışında temsil oranının en yüksek olduğu dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ülkemizi temsil eden sporcuların sayısı bir hayli artmış durumda. Ay-Yıldızlı sporcularımız, performanslarıyla da göz kamaştırıyor. Avrupa'da forma giyen milli futbolcularımızın bu sezonki performanslarını sizin için derledik...

31 Ekim 2019 Perşembe 12:16 Güncelleme: 31.10.2019 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





