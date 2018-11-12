Dört büyüklerde yaşanan flaş kadro dışılar! - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Dört büyüklerde yaşanan flaş kadro dışılar!

    12 Kasım 2018 Pazartesi, 22:39:45 Güncelleme: 22:45:47
    Dört büyüklerde yaşanan flaş kadro dışılar!

    VOLKAN & DIRAR & AATIF | Fenerbahçe'de Volkan Demirel Erwin Koeman'ın üzerine yürüdüğü gerekçesiyle, Dırar ve Aatıf ise disiplinsiz hareketleri nedeniyle geçriğimiz haftalar kadro dışı bırakılmıştı.

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    Dört büyüklerde yaşanan flaş kadro dışılar!

    MELO & RIERA | Antrenmandaki tartışmalarını soyunma odasında yumruklu kavgaya dönüştüren iki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

    Dört büyüklerde yaşanan flaş kadro dışılar!

    SERVET ÇETİN | Antrenmanda yedek yeleği giymesinin ardından Frank Rijkaard ile tartışan Servet Çetin, kadro dışı bırakılmıştı.

    Dört büyüklerde yaşanan flaş kadro dışılar!

    BILICA | Fenerbahçe'de bir dönem stoperin değişmez ismi olan Bilica, Galatasaray derbisindeki performansının ardından kadro dışı kalmıştı.

    Dört büyüklerde yaşanan flaş kadro dışılar!

    CANER ERKİN | Galatasaray'da Arda Turan ile, Beşiktaş'ta Talisca ile kavga eden Caner Erkin, Fenerbahçe'de de teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kalmıştı.

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