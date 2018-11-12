Süper Ligde haftanın 11i!

Süper Lig'de haftanın 11'i!

Milli maç arası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 12.haftası, pazar akşamı oynanan 3 maç ile tamamlandı. Fotomac.com.tr olarak geride kalanan haftanın en iyi 11'ini sizin için derledik.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 08:30:34 Güncelleme: 09:11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





