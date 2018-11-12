Süper Ligde haftanın 11i! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Milli maç arası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 12.haftası, pazar akşamı oynanan 3 maç ile tamamlandı. Fotomac.com.tr olarak geride kalanan haftanın en iyi 11'ini sizin için derledik.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 08:30:34
Güncelleme: 09:11:07
KALECİ - FATİH ÖZTÜRK | Tecrübeli file bekçisi, Akhisarspor'un Antalyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede ortaya koyduğu performans ile haftanın en iyi kalecisi oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
SAĞ BEK - MARIANO | Tecrübeli yıldız, 3-5-2'nin sağ kanadında ortaya koyduğu sağlam performans ile haftanın 11'ine girmeye hak kazandı.
STOPER - MARTIN SKRTEL | Tecrübeli stoper, takımının 2-0 kazandığı mücadelede ortaya koyduğu performans ile haftanın 11'ine girmeye hak kazandı.
STOPER - DAVID BRAZ | Brezilyalı stoper, Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı yendiği mücadele ortaya koyduğu performans ve attığı gol ile haftanın en iyi iki stoperinden bir tanesi olmaya hak kazandı.
SOL BEK - ÖMER BAYRAM | Ömer Bayram, Galatasaray'ın eksikliklerine rağmen Kayserispor'u 3-0 yendiği mücadeledeki performansı ve attığı gol ile haftanın en iyi sol beki oldu.