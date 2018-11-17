Diego Reyes G.Sarayın kapısından dönmüş - Galeri - Fotomaç
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Diego Reyes G.Saray'ın kapısından dönmüş
Türkiye'de önce Galatasaray'a önerilen 26 yaşındaki oyuncuya, teknik direktör Fatih Terim onay vermedi. Menajerler bunun üzerine Comolli ile masaya oturup anlaştı.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 10:34:16
Güncelleme: 10:34:33
Fenerbahçe'de Cocu'dan görevi devralan Erwin Koeman'ın forma şansı vermediği Diego Reyes ile ilgili yeni bir gerçek gün yüzüne çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Meksikalı savunmacının sarı-lacivertli ekibe gitmeden önce Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi. İşte perde arkası...
Transfer döneminde eski oyuncusu Denayer'i tekrar kiralamaya uğraşan ancak sonuç alamayan sarıkırmızılı kulübe, menajerler tarafından Porto'nun sözleşmesini uzatmadığı Diego Reyes önerildi.
Fatih Terim ve yardımcıları, 26 yaşındaki stoper için hazırlanan özel videoları izlediler. Bedava olmasına rağmen Reyes 'yetersiz' bulundu ve transfere onay çıkmadı.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALIYOR
Reyes'in menajerleri daha sonra Fenerbahçe ile temasa geçti ve sportif direktör Comolli transferi bitirdi.