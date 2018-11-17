Diego Reyes G.Sarayın kapısından dönmüş - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Diego Reyes G.Saray'ın kapısından dönmüş

    Türkiye'de önce Galatasaray'a önerilen 26 yaşındaki oyuncuya, teknik direktör Fatih Terim onay vermedi. Menajerler bunun üzerine Comolli ile masaya oturup anlaştı.
    17 Kasım 2018 Cumartesi, 10:34:16 Güncelleme: 10:34:33
    Diego Reyes G.Sarayın kapısından dönmüş

    Fenerbahçe'de Cocu'dan görevi devralan Erwin Koeman'ın forma şansı vermediği Diego Reyes ile ilgili yeni bir gerçek gün yüzüne çıktı.

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    Diego Reyes G.Sarayın kapısından dönmüş

    Meksikalı savunmacının sarı-lacivertli ekibe gitmeden önce Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi. İşte perde arkası...

    Diego Reyes G.Sarayın kapısından dönmüş

    Transfer döneminde eski oyuncusu Denayer'i tekrar kiralamaya uğraşan ancak sonuç alamayan sarıkırmızılı kulübe, menajerler tarafından Porto'nun sözleşmesini uzatmadığı Diego Reyes önerildi.

    Diego Reyes G.Sarayın kapısından dönmüş

    Fatih Terim ve yardımcıları, 26 yaşındaki stoper için hazırlanan özel videoları izlediler. Bedava olmasına rağmen Reyes 'yetersiz' bulundu ve transfere onay çıkmadı.

    Diego Reyes G.Sarayın kapısından dönmüş

    YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALIYOR

    Reyes'in menajerleri daha sonra Fenerbahçe ile temasa geçti ve sportif direktör Comolli transferi bitirdi.

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