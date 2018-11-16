Spor Toto Süper Ligin en yaşlı takımı belli oldu - Galeri - Fotomaç
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Spor Toto Süper Lig'in en yaşlı takımı belli oldu
CIES Futbol Araştırma Şirketi; Avrupa liglerinde 1 Temmuz 2018 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında oynanan maçları baz alan araştırmasına göre Avrupa kulüplerinin yaş ortalamalarını açıkladı.
16 Kasım 2018 Cuma, 09:24:39
Güncelleme: 09:28:42
CIES'ın araştırmasına göre Spor Toto Süper Lig, yaş 28.98 ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi oldu.
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Süper Lig'i 28.35 yaş ortalaması ile Kıbrıs Rum Kesimi ve 27.99 yaş ortalamasıyla Rusya takip etti.
Avrupa liglerinin en genç takımı 21,51 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan Danimarka ekibi Nordsjaelland oldu.
Süper Lig'de takımların yaş ortalamaları bu rakamların hayli üstünde.
İşte Spor Toto Süper Lig'de takımların yaş ortalamaları...