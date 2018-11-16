Spor Toto Süper Ligin en yaşlı takımı belli oldu - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Spor Toto Süper Lig'in en yaşlı takımı belli oldu

    CIES Futbol Araştırma Şirketi; Avrupa liglerinde 1 Temmuz 2018 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında oynanan maçları baz alan araştırmasına göre Avrupa kulüplerinin yaş ortalamalarını açıkladı.

    16 Kasım 2018 Cuma, 09:24:39 Güncelleme: 09:28:42
    Spor Toto Süper Ligin en yaşlı takımı belli oldu

    CIES'ın araştırmasına göre Spor Toto Süper Lig, yaş 28.98 ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi oldu.

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    Spor Toto Süper Ligin en yaşlı takımı belli oldu

    Süper Lig'i 28.35 yaş ortalaması ile Kıbrıs Rum Kesimi ve 27.99 yaş ortalamasıyla Rusya takip etti.

    Spor Toto Süper Ligin en yaşlı takımı belli oldu

    Avrupa liglerinin en genç takımı 21,51 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan Danimarka ekibi Nordsjaelland oldu.

    Spor Toto Süper Ligin en yaşlı takımı belli oldu

    Süper Lig'de takımların yaş ortalamaları bu rakamların hayli üstünde.

    Spor Toto Süper Ligin en yaşlı takımı belli oldu

    İşte Spor Toto Süper Lig'de takımların yaş ortalamaları...

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