Ancak bu 5 yenilginin tamamı da deplasman maçlarında geldi. Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemeyen Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan (10 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, pazartesi günü alacağı galibiyetle hem bu seriye son vermek hem de Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak istiyor.