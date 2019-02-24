İşte ilk defa derbi heyecanı yaşayacak olan oyuncular
Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi bazı yıldızlar ilk defa bu derbinin heyecanını yaşayacaklar. İşte o isimler...
24 Şubat 2019 Pazar 13:13
Güncelleme: 24.02.2019 13:20
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Spor Toto Lig'in 23.haftasında Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.
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Sezonun ilk yarısında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Beşiktaş'ın Babel ile bulduğu gole Fenerbahçe Ayew ile cevap vermişti. Beşiktaş'ın tek golünü atan Ryan Babel devre arasında Fulham'ın yolunu tuttu.
Devre arasında yapılan yeni transferlerle Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabeti ilk kez yaşayacak olan oyuncular olacak. İşte o isimler;