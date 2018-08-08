Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk... - Galeri - Fotomaç
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Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 10:51:42
Güncelleme: 11:06:46
Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
Emre Mor - Celta Vigo - 3 milyon euro
GALERİ DEVAM EDİYOR
Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
Umut Bozok - Nimes - 3 milyon euro
Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
Kaan Ayhan - Düsseldorf - 3 milyon euro
Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
Gökhan Töre - Beşiktaş - 3 milyon euro
Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
Volkan Babacan - Başakşehir - 3 milyon euro