Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk... - Galeri - Fotomaç
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...

    8 Ağustos 2018 Çarşamba, 10:51:42 Güncelleme: 11:06:46
    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
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    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...

    Emre Mor - Celta Vigo - 3 milyon euro

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
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    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...

    Umut Bozok - Nimes - 3 milyon euro

    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
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    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...

    Kaan Ayhan - Düsseldorf - 3 milyon euro

    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
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    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...

    Gökhan Töre - Beşiktaş - 3 milyon euro

    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
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    Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...

    Volkan Babacan - Başakşehir - 3 milyon euro

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