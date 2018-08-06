İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri! - Galeri - Fotomaç
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    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!

    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 18:49:24 Güncelleme: 18:53:17
    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!
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    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!

    Bu sezon 61 yaşına girecek, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Beşiktaş'ın en farklı skorlu galibiyetinin yanı sıra lig tarihinde, 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerde 7 takımın imzası var. İşte o maçlar...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!
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    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!

    1989-90 Beşiktaş-Adana Demirspor 10 - 0

    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!
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    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!

    1967-68 Göztepe-Feriköy 9 - 1

    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!
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    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!

    1959-60 Galatasaray-Altınordu 8 - 0

    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!
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    İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!

    1991-92 Konyaspor-Adana Demirspor 8 - 0

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