İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri!

Bu sezon 61 yaşına girecek, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Beşiktaş'ın en farklı skorlu galibiyetinin yanı sıra lig tarihinde, 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerde 7 takımın imzası var. İşte o maçlar...