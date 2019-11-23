Bu transfer olay olur! Sergen Yalçın ve Arsenal...
BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın eşliğinde Süper Lig'de fark yaratmaya devam ediyor... Ligde geride kalan 11 hafta sonucunda 18 puanla üst sıraları zorlayan Doğu Anadolu ekibi adeta rakiplerine korku salıyor. Bu başarının en büyük mimarı olarak gösterilen Sergen Yalçın gücüne güç katmak adına ara transfer için bomba bir ismi bitirmeyi planlıyor... Peki, o futbolcu kim? İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları ve Arsenal detayı...
23 Kasım 2019 Cumartesi 13:10
Güncelleme: 23.11.2019 13:41
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Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligdeki performansıyla işaret edilemeye ve spor otoritelerinden geçer not almaya devam ediyor...
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Oyuncuların yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın, bu başarıdaki en büyük etken olarak gösteriliyor.
Yalçın sezona da birbirinden flaş ve nokta atış transferler yaparak takımını güçlendirmişti.
Şimdi gözler ara transfer dönemine çevrildi ve Sergen Yalçın bu kapsamda bomba bir transfer planı hazırladı.
"ARSENAL ALTYAPISI ÖNEMLİ!"
Başarılı teknik adam futbola Hollanda ekiplerinden PSV'de başlayan ve oradan Premier Lig devi Arsenal'in altyapısına transfer olan ismi buradaki eğitimlerine dikkat çekerek çok önemsiyor...