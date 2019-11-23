Bu transfer olay olur! Sergen Yalçın ve Arsenal...

BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın eşliğinde Süper Lig'de fark yaratmaya devam ediyor... Ligde geride kalan 11 hafta sonucunda 18 puanla üst sıraları zorlayan Doğu Anadolu ekibi adeta rakiplerine korku salıyor. Bu başarının en büyük mimarı olarak gösterilen Sergen Yalçın gücüne güç katmak adına ara transfer için bomba bir ismi bitirmeyi planlıyor... Peki, o futbolcu kim? İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları ve Arsenal detayı...