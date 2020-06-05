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Dev liste açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı
Dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, en ateşli statlarını resmen açıkladı. 30 Stadyumdan oluşan listede Süper Lig'in dev ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da kendine yer buldu. İşte dünya futbolunun en ateşli stadyumları...
5 Haziran 2020 Cuma 20:05
Güncelleme: 05.06.2020 20:05
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Fransızların ünlü futbol dergisi France Football, dünya futbolunun en ateşli statlarını açıkladı. 30 stattan oluşan listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı. İşte dünya futbolundaki en ateşli statlar ve temsilcilerimizin yerleri...
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1- La Bombonera - Boca Juniors - Arjantin
2- Anfield - Liverpool - İngiltere
3- Signal Iduna Park - Borussia Dortmund - Almanya