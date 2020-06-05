Dev liste açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Dev liste açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı

Dev liste açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı

Dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, en ateşli statlarını resmen açıkladı. 30 Stadyumdan oluşan listede Süper Lig'in dev ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da kendine yer buldu. İşte dünya futbolunun en ateşli stadyumları...

5 Haziran 2020 Cuma 20:05 Güncelleme: 05.06.2020 20:05
Bu listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı!

Fransızların ünlü futbol dergisi France Football, dünya futbolunun en ateşli statlarını açıkladı. 30 stattan oluşan listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı. İşte dünya futbolundaki en ateşli statlar ve temsilcilerimizin yerleri...

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Bu listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı!

1- La Bombonera - Boca Juniors - Arjantin

Bu listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı!

2- Anfield - Liverpool - İngiltere

Bu listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı!

3- Signal Iduna Park - Borussia Dortmund - Almanya

Bu listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı!

4- Rajko Mitic Stadyumu - Kızılyıldız - Sırbistan

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