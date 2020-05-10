Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı? - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden, TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını yayınladı. Sağlık Bakanlığı corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuyla ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Spor'un sorularını yanıtlayan Ceyhan, "Vaka sayısının 10'lu rakamlara inmeden böyle bir karar alınmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, TFF'nin 12 Haziran'da futbol organizasyonlarını başlatma kararı ne kadar doğru? Ligler ne zaman başlamalı? Yayınlanan 'Futbola dönüş protokolü' içerisinde yer alan önlemler yeterli mi? İşte tüm detaylar...
10 Mayıs 2020 Pazar 17:22
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

- Saha içerisindeki mücadele dahilinde risk ne kadar? Maçlar başlayınca bizi neler bekliyor?

"Böyle bir ortamda futbol oynamaktan çok sağlık ön planda... Temas oyunu olmasından daha riskli olan faktörler var; ortak kullanım alanları. Takımların kamp esnasında birlikte hareket etmelerinin yanı sıra soyunma odası faktörü de büyük risk taşıyor."

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Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

"Solunum ile bulaşan bir hastalık ile mücadele ediyoruz... Bu durumda iki kişi ya da daha fazla kişinin 1 dakikadan fazla bir sohbet yapması demek hastalığın yayılmasına ortam hazırlamak anlamına geliyor."

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

"Risk sahada daha az. Çünkü anlık pozisyonlardan oluşan bir oyun bu. Daha fazla süre temas gerçekleşirse risk de aynı oranda artıyor. Dikkat çekilmesi gereken nokta saha değil ortak alanlar."


Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

- Yayınlanan protokolde tuvalet, duş gibi ortak alanlarda dezenfektan ve sabun konusunda hassas davranılacağına dikkat çekilmiş ancak sizce bu yeterli mi?

"Mesela bir futbolcu stadyum içerisinde kullandığı tuvaleti, kapı kollarına kadar dezenfekte edip çıkacak mı? Hayır. Dolayısıyla temizlik malzemelerinin bulunması demek bu riski ortadan kaldırmak demek değil."

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

"Bu durumun bir de çok önemli olan seyahat noktası var. Burada futbolcular, teknik ekip, basın mensupları hepsi risk altında olacak."

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