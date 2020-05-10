Haberler Galeri Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden, TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını yayınladı. Sağlık Bakanlığı corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuyla ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Spor'un sorularını yanıtlayan Ceyhan, "Vaka sayısının 10'lu rakamlara inmeden böyle bir karar alınmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, TFF'nin 12 Haziran'da futbol organizasyonlarını başlatma kararı ne kadar doğru? Ligler ne zaman başlamalı? Yayınlanan 'Futbola dönüş protokolü' içerisinde yer alan önlemler yeterli mi? İşte tüm detaylar...

10 Mayıs 2020 Pazar 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





