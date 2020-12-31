GaleriSüper Lig2020'de en çok hangi futbolcu değer kazandı? Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç...
2020'de en çok hangi futbolcu değer kazandı? Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç...
Corona virüsü (koronavirüs) gölgesinde geçen 2020 yılında futbol endüstrisi de büyük sorunlar yaşamış ve liglerin ertelenmesi de söz konusu olmuştu. Buna rağmen futbol çarkları yeniden dönmüş ve maçlar seyircisiz oynanmaya devam etmişti. Bununla beraber sahada hünerlerini göstermeye devam eden yıldızlar, oynadıkları futbolla dev kulüplerin transfer radarlarına girmiş ve büyük rekabete neden olmuştu. Peki, Süper Lig'de 2020 yılında en çok değeri yükselen isim kim oldu? İşte o 20 kişilik liste...
31 Aralık 2020 Perşembe 18:29, Güncelleme 31.12.2020 18:37
2020'de en çok hangi futbolcu değer kazandı? Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç...