2. yarı toz duman olur
Bu seferki Fatih Terim'in gelişini ise şöyle değerlendiriyorum. İki tarafın da birbirine inanılmaz ihtiyacı vardı çünkü ikisi de büyük firma olmalarına rağmen ikisi de bayağı büyük hatalar yapmışlardı. Zannediyorum iki taraf da yaptıkları hatalardan ders almışlardır, o zaman da bu evlilik iki taraf için de hayırlı olur.
Aysal da ipi çekiyor. Ne olduysa bundan sonra oluyor. Ünal Aysal Galatasaray'ın ağır abilerini topluyor ve şöyle diyor: "Beyler, bu adam benim gelmişime geçmişime küfür etti. Eğer siz de bu tarz muameleye uğramak istiyorsanız Fatih Terim'le bir daha çalışırsınız. Bu Galatasaray geleneklerine yakışmıyor."
Özbek'in eli güçlendi
Gaz veriyor ve Galatasaray'ın ağır abilerinin Fatih Terim'e 'hayır' demelerinin sebebi de bu oluyor. Şimdi ben size soruyorum; Hangimiz özel hayatımızda küfürlü konuşmuyoruz, sinirlendiğimiz zaman küfür etmiyoruz? Sakın kimse yalan söylemesin, hepinizin burnu Pinokyo burnu gibi olur.
Terim-Galatasaray bağlantısının bir başka yönü daha var. Fatih Terim Milli Takım'da veya diğer kulüp takımlarında çalışmadığı müddetçe ve eli ayağı tuttuğu sürece üç-beş maç kötü gitse seyirci Fatih Terim diye bağıracaktır. Şimdi şu ortadan kalktı: Fatih Terim geldi diye Galatasaray şampiyon olacak değil… Mutlaka Terim'in avantajları olacaktır ama dezavantajları da olacaktır.
Şu bir gerçek, Terim'in takımı aynen kendi yapısı gibi, sahada rakiple kavga eder, rakibi ısırır. Şimdi düşünün, bir tarafta Terim, bir tarafta Şenol Güneş, bir tarafta Aykut Kocaman, diğerinde Abdullah Avcı… İkinci yarı üç-dört maç sonra ortalık toz duman olur mu, olmaz mı? Bu işler bizim gibi gazetecilik ve televizyonculuk yapan insanların ekmeğine yağ sürer.
Peki şimdi bir başka pencereden daha bakalım. Dursun Özbek, bence hiç gereği yokken son derece gereksiz bir şekilde Kulüpler Birliği Başkanı oldu. Dursun Özbek yapı olarak kavgayı seven birisi değil, beyefendi birisi… Kulüpler Birliği'ne başkan olarak bence bir kolunu aldı, arka taraftan beline bağladı. Tek kollu oldu. Peki rakiplerle masa başında kim mücadele edecek? Ya da federasyonla?
Bağıran kazanıyor
Buraya kadar tamam ama ondan sonra çok kimseyle de kavga edecektir. O da kendi bileceği iş tabii… Ne kadar yara alır, ne kadar G.Saray'a zarar verir. Maalesef Türkiye'de bazen bağıran kazanıyor. Efendi duran kaybediyor. O zaman da rakibine göre oynayacaksın. O nasıl dans ediyorsa sen de öyle dans edeceksin.
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