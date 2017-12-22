2. yarı toz duman olur

Bağıran kazanıyor

Buraya kadar tamam ama ondan sonra çok kimseyle de kavga edecektir. O da kendi bileceği iş tabii… Ne kadar yara alır, ne kadar G.Saray'a zarar verir. Maalesef Türkiye'de bazen bağıran kazanıyor. Efendi duran kaybediyor. O zaman da rakibine göre oynayacaksın. O nasıl dans ediyorsa sen de öyle dans edeceksin.



