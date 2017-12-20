Sporda 2017 böyle geçti

Hakan Çalhanoğlu'na men: Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onadı. Trabzonspor, Hakan'ın özel bir protokole imza atarak Trabzonspor'da bordo-mavili kulüpte oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin avro almasına rağmen, şartları yerine getirmediğini ve Alman ekibi Karlsruher ile anlaştığını iddia ederek 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu. FIFA'nın verdiği 4 aylık cezaya her iki taraf da itiraz ederken, CAS, sürece son noktayı koydu ve cezayı onadı. CAS, futbolcunun 4 ay men cezasını onadı ve Trabzonspor'a 100 bin avro ödemesine karar verdi.