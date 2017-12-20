Sporda 2017 böyle geçti
İlhan Cavcav'ı kaybettik: Türk sporu, 2017 yılına kayıplarla başladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, 81 yaşında vefat etti. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dengesini kaybederek düşen, beyin kanaması teşhisiyle Ankara'daki Güven Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan duayen başkan, makineye bağlı olarak yaşatıldığı hastanede, 81 yaşında vefat etti.
Arda All-Star'da: Basketbol Süper Ligi'nin yıldız isimlerinin, "Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" sloganıyla karşı karşıya geldiği All-Star 2017 organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. All-Star maçında Asya Karması, Avrupa Karması'nı 140-135 yendi. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Avrupa Karması'nda bir süre forma giydi.
Hakan Çalhanoğlu'na men: Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onadı. Trabzonspor, Hakan'ın özel bir protokole imza atarak Trabzonspor'da bordo-mavili kulüpte oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin avro almasına rağmen, şartları yerine getirmediğini ve Alman ekibi Karlsruher ile anlaştığını iddia ederek 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu. FIFA'nın verdiği 4 aylık cezaya her iki taraf da itiraz ederken, CAS, sürece son noktayı koydu ve cezayı onadı. CAS, futbolcunun 4 ay men cezasını onadı ve Trabzonspor'a 100 bin avro ödemesine karar verdi.
Cenk'e büyük ödül: Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" seçildi. UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, siyah-beyazlıların İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 71'ini alarak, son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.
Barça'dan müthiş geri dönüş: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenildiği maçın rövanşını 6-1 kazanarak çeyrek finale yükselen Barcelona, lig tarihinde 4 farkla geriden gelerek tur atlayan ilk takım oldu. Avrupa futbolunda bir ilki başaran Katalan temsilcisinde, maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Turan, 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Servet Yardımcı UEFA'da: Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen 41. UEFA Kongresi'nde, yönetim kuruluna girecek 8 üye belirlendi. UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun temsilcilerinin oy verdiği seçimde Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeliğine getirildi.
Beşiktaş'a 1 yıl men: UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Olympique Lyon arasında, 13 Nisan'da Lyon Stadı'nda oynanan çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle, her iki kulübe, benzer olayların 2 yıl içinde tekrar yaşanması durumunda, 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verileceğini açıkladı.
Ankaragücü yeniden 1. Lig'de: TFF 2. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan İstanbulspor ile Kırmızı Grup'u lider tamamlayan MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'e yükselirken, gruplarında son 3 sırada yer alan Anadolu Üsküdar 1908, Büyükçekmece Tepecikspor, Ofspor, Aydınspor 1923, 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor, Spor Toto 3. Lig'e düştü.
Banvit sarstı ama yıkamadı: Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finali, İtalya'nın Tenerife kentinde yapıldı. İspanyol ekibi Iberostar Tenerife, Banvit'i 63-59 yenerek, kupanın sahibi oldu. İtalyan ekip, FIBA tarafından ilk kez düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasının sahibi oldu. Avrupa'da 3. kez Dörtlü Final oynayan ve ilk defa finale kalan Banvit kupayı 2. sırada tamamladı.
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonu: Basketbolda, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Ligde, Rusya'nın CSKA Moskova takımı, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 94-70 yenerek 3. sırada yer aldı.
Beşiktaş 3. yıldızı taktı: Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunan siyah-beyazlı takımın, bu tarihten önce başlayan ligde aldığı 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle, kupa sayısı 14 olarak tescillendi. Beşiktaş, böylece 15. şampiyonluğuna ulaştı ve formasına 3. yıldızı takma hakkı elde etti.
Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu: UEFA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 sezonu finalinde İspanya'nın Real Madrid takımı, İtalyan ekibi Juventus'u 4-1 yenerek, kupanın sahibi oldu. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde art arda 2. kez kupayı kazanan ilk takım olurken, takımın Fransız çalıştırıcısı Zidane, 1992-1993'ten itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda üst üste 2. kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını elde etti.
Terim'le yollar ayrıldı: Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı. Türkiye Futbol Direktörlüğünün yanı sıra A Milli Takım'ın başında bulunan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üç dönem görev yaptı.
Yılın en iyisi Ronaldo: 2016-2017 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale ile Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ın aday gösterildiği ödül sahibini buldu. UEFA'ya üye 54 ülkeden gazetecilerin katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Ronaldo, Avrupa'da 2015-2016 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.
Ampute Milliler gururlandırdı: Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Şampiyonanın finalinde İngiltere ile Vodafone Park'ta karşılaşan ekip, sahadan 2-1 galip ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.
Galatasaray 11 yabancı ile sahada: Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımın yollarını ayırdığı teknik direktör Igor Tudor, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'in tamamını yabancı futbolculardan kurdu. Böylelikle 1959 yılında başlayan Türkiye 1. Ligi'nde ilk defa bir takım, maça 11 yabancı futbolcu ile çıktı.
Efsaneye veda: Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, hayatını kaybetti. Karaciğer naklinin ardından tedavisi Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde süren Süleymanoğlu, 50 yaşında yaşamını yitirdi.
Kariyerinde 3 olimpiyat, 7 dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Süleymanoğlu, 46 kez dünya rekoru kırdı. "Cep Herkülü" lakabıyla anılan efsanevi sporcu, ayrıca 1984 yılında henüz 16 yaşındayken, silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti. Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında ise dünyada "yılın haltercisi" seçildi.
PSG rekor kırdı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında Celtic'i 7-1 yendi. Paris Saint-Germain, bu sonuçla 24 gole ulaşarak "Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla gol atan takım" unvanını, bir maç kala ele geçirdi. Almanya temsilci Borussia Dortmund, 2016-2017 sezonunda attığı 21 golle bu unvanı elinde tutuyordu.
Beşiktaş tarihe geçti: UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi. Vodafone Park'ta oynanan maçın 29. dakikasında Felipe'nin golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez bir üst tura adını yazdırdı. Ayrıca ilk kez bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladı.
Altın Ayakkabı Messi'nin: İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona takımında forma giyen Lionel Messi, kariyerindeki dördüncü "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu. European Sports Media ve Marca gazetesi tarafından Barselona kentinde düzenlenen törende, Arjantinli futbolcuya ödülünü geçen sezon Altın Ayakkabı'yı kazanan takım arkadaşı Luis Suarez verdi.
2016-2017 sezonunda La Liga'da 37 kez ağları sarsarak Avrupa liglerinde gol krallığına ulaşan ve Altın Ayakkabı'yı almaya hak kazanan Messi, daha önce 2009-2010 (34 gol), 2011-2012 (50 gol) ve 2012-2013 (46) sezonlarında bu ödülü kazanmıştı.
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