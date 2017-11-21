12. haftanın öne çıkanları

BAŞAKŞEHİR 'KAFAYI' KULLANDI

Galatasaray'a Süper Lig'de en son 4 gol atan takım olan Medipol Başakşehir bu istatistiği tekrarladı ve üzerine bir gol daha eklemeyi başardı. Ve ilginç bir detay: Başakşehir'in Galatasaray'a attığı son yedi golün beşi kafayla geldi.