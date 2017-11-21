12. haftanın öne çıkanları
LİGDE İKİ REKOR BİRDEN
Akhisarspor'la oynanan karşılaşmada 48 orta yapan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de bir maçta 12 isabet ile en fazla isabetli ortaya sahip takım oldu. Aynı maçta Akhisarspor'un Sırp file bekçisi Milan Lukac da Quaresma'nın penaltısı ile birlikte 7 kurtarışa imza atarak sezon rekorunu kırdı.
7 HAFTADA 3 HOCA
Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla geçerken Ankara temsilcisi mağlubiyet sonrası Mesut Bakkal'ın görevine son verdi. Böylece, Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 geçtiği maçın ardından istifa eden Rıza Çalımbay ve Konyaspor'u 2-1 mağlup etmesi sonrası istifa eden Mustafa Reşit Akçay'la birlikte 7 haftada 3. hocayı yollatmış oldu.
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