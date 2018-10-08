Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018) - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)

    8 Ekim 2018 Pazartesi, 17:55:59 Güncelleme: 18:08:40
    Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)
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    Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)

    Okay Yokuşlu ve kız arkadaşı

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    Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)

    Isco ve oğlu

    Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)
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    Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)

    Robert Lewandowski ve kızı

    Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)
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    Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)

    Kroos: İki haftadır hayal kırıklığı getiren sonuçlar alıyoruz. Daha fazla puanı hak ettik, bu kadar kötü sonuçlar alacak bir oyun oynamamıştık. Böyle dönemleri geçtiğimiz üç yılda da yaşadığımızı unutmayalım. Bu bizim için yeniden ayağa kalkmak için bir meydan okuma, her zaman yaptığımız gibi.

    Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)
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    Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)

    Khabib Nurmagomedov'a yenilen Conor McGregor'dan mesaj var. "Maçı kaybettik ama savaşı kazandık."

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