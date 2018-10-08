Sosyal medya gündemi (8 Ekim 2018)

Kroos: İki haftadır hayal kırıklığı getiren sonuçlar alıyoruz. Daha fazla puanı hak ettik, bu kadar kötü sonuçlar alacak bir oyun oynamamıştık. Böyle dönemleri geçtiğimiz üç yılda da yaşadığımızı unutmayalım. Bu bizim için yeniden ayağa kalkmak için bir meydan okuma, her zaman yaptığımız gibi.