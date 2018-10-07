Sosyal medya gündemi (7 Ekim 2018) - Galeri - Fotomaç
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Sosyal medya gündemi (7 Ekim 2018)

    7 Ekim 2018 Pazar, 17:36:10 Güncelleme: 17:38:49
    Sosyal medya gündemi (7 Ekim 2018)
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    Sosyal medya gündemi (7 Ekim 2018)

    UFC'de Conor McGregor'ı deviren Khabib Nurmagomedov kemerini korudu. Günün 1 numaralı trendi Nurmagomedov'du...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaraylı taraftarlar Nurmagomedov'un bu fotoğraflarını paylaştı
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    Galatasaraylı taraftarlar Nurmagomedovun bu fotoğraflarını paylaştı
    Khabib Nurmagomedov ise bu fotoğrafı paylaşarak, "Allah sizinle olduğunda kimse sizi indiremez" yazdı
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    Khabib Nurmagomedov ise bu fotoğrafı paylaşarak, Allah sizinle olduğunda kimse sizi indiremez yazdı
    Emre Çolak'tan Khabib paylaşımı
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    Emre Çolaktan Khabib paylaşımı
    Aatıf'tan Khabib paylaşımı
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    Aatıftan Khabib paylaşımı
    Burak Yılmaz'dan Khabib paylaşımı
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    • 7
    Burak Yılmazdan Khabib paylaşımı
    Benzia'dan Khabib paylaşımı
    • 7
    • 7
    Benziadan Khabib paylaşımı
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