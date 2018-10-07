Sosyal medya gündemi (7 Ekim 2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (7 Ekim 2018)
7 Ekim 2018 Pazar, 17:36:10
Güncelleme: 17:38:49
Sosyal medya gündemi (7 Ekim 2018)
UFC'de Conor McGregor'ı deviren Khabib Nurmagomedov kemerini korudu. Günün 1 numaralı trendi Nurmagomedov'du...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı taraftarlar Nurmagomedov'un bu fotoğraflarını paylaştı
Khabib Nurmagomedov ise bu fotoğrafı paylaşarak, "Allah sizinle olduğunda kimse sizi indiremez" yazdı
Emre Çolak'tan Khabib paylaşımı
Aatıf'tan Khabib paylaşımı
Burak Yılmaz'dan Khabib paylaşımı
Benzia'dan Khabib paylaşımı