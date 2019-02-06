Sosyal medya gündemi (6 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (6 Şubat 2019)
6 Şubat 2019 Çarşamba, 17:12:58
Güncelleme: 17:24:09
Galatasaray'dan Fatih Terim'e taziye paylaşımı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fatih Terim'e taziye paylaşımı.
Trabzonspor'dan Fatih Terim'e taziye paylaşımı.
Medipol Başakşehir'den Fatih Terim'e taziye paylaşımı.
Beşiktaş'tan Fatih Terim'e taziye paylaşımı.