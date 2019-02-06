Neymar'ın partisine damga vuran Türk güzel

Paris Saint Germain'in dünya yıldızı futbolcusu Neymar, 27. yaş gününü bir partiyle kutladı. Neymar'ın partisine bir Türk güzel damgasını vurdu. Peki Neymar'la el ele tutuşan bu güzel kimdi? İşte detaylar...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 11:06:12
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Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan ve Nisan ayına kadar sahalara dönmesi beklenmeyen PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar Jr, 27. yaşını çılgın bir partiyle kutladı.
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Partinin teması kırmızı renk olurken bir çok futbolcu ve ünlü isim de partiye katılanlar arasındaydı.
Elif ve Neymar'ın el ele olması dikkat çekti...
Elif ve Neymar bir dönem aynı reklamda yer aldı.
Elif Aksu'nun Instagram'da 102 bin takipçisi bulunuyor.