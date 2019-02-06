Neymarın partisine damga vuran Türk güzel - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Neymar'ın partisine damga vuran Türk güzel

Paris Saint Germain'in dünya yıldızı futbolcusu Neymar, 27. yaş gününü bir partiyle kutladı. Neymar'ın partisine bir Türk güzel damgasını vurdu. Peki Neymar'la el ele tutuşan bu güzel kimdi? İşte detaylar...

6 Şubat 2019 Çarşamba, 11:06:12
Neymarın partisine damga vuran Türk güzel

Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan ve Nisan ayına kadar sahalara dönmesi beklenmeyen PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar Jr, 27. yaşını çılgın bir partiyle kutladı.

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Neymarın partisine damga vuran Türk güzel

Partinin teması kırmızı renk olurken bir çok futbolcu ve ünlü isim de partiye katılanlar arasındaydı.

Neymarın partisine damga vuran Türk güzel

Elif ve Neymar'ın el ele olması dikkat çekti...

Neymarın partisine damga vuran Türk güzel

Elif ve Neymar bir dönem aynı reklamda yer aldı.

Neymarın partisine damga vuran Türk güzel

Elif Aksu'nun Instagram'da 102 bin takipçisi bulunuyor.

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