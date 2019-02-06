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İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi!
Çaykur Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi.
6 Şubat 2019 Çarşamba, 10:53:30 Güncelleme: 10:56:04
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"Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu. Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum"
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