Cenk Tosuna dev öfke! Yerden yere vurdular... - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Cenk Tosun'a dev öfke! Yerden yere vurdular...

Premier Lig'de oynadığı son 9 maçta aldığı 6 mağlubiyetle formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı son açıklamayla taraftarın tepkisini çekti.

6 Şubat 2019 Çarşamba, 10:08:27 Güncelleme: 10:10:46
Cenk Tosuna dev öfke! Yerden yere vurdular...

Premier Lig'de kötü sonuçlar alan Everton'da taraftarlar milli futbolcumuz Cenk Tosun'a çok sert tepki gösterdi.

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Cenk Tosuna dev öfke! Yerden yere vurdular...

Cenk Tosun, yaptığı açıklamada, "Sürekli toplanıp konuşuyoruz. Takım halinde gelişiyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor."

Cenk Tosuna dev öfke! Yerden yere vurdular...

"Daha akıllı davranıp teknik direktörün bizden istediklerini yapmalıyız. Daha çok konsantre olmalıyız'' sözlerini kullandı.

Cenk Tosuna dev öfke! Yerden yere vurdular...

Cenk'in açıklamasından sonra Evertonlular 27 yaşındaki oyuncuyu yerden yere vurdular.

Cenk Tosuna dev öfke! Yerden yere vurdular...

İngiliz basınının hazırladığı o paylaşımlarda şu sözler dikkat çekti;

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