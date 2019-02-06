Cenk Tosun'a dev öfke! Yerden yere vurdular...

Premier Lig'de oynadığı son 9 maçta aldığı 6 mağlubiyetle formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı son açıklamayla taraftarın tepkisini çekti.