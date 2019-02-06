Cenk Tosun'a dev öfke! Yerden yere vurdular...

Premier Lig'de oynadığı son 9 maçta aldığı 6 mağlubiyetle formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı son açıklamayla taraftarın tepkisini çekti.
6 Şubat 2019 Çarşamba, 10:08:27
Güncelleme: 10:10:46
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Premier Lig'de kötü sonuçlar alan Everton'da taraftarlar milli futbolcumuz Cenk Tosun'a çok sert tepki gösterdi.
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Cenk Tosun, yaptığı açıklamada, "Sürekli toplanıp konuşuyoruz. Takım halinde gelişiyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor."
"Daha akıllı davranıp teknik direktörün bizden istediklerini yapmalıyız. Daha çok konsantre olmalıyız'' sözlerini kullandı.
Cenk'in açıklamasından sonra Evertonlular 27 yaşındaki oyuncuyu yerden yere vurdular.
İngiliz basınının hazırladığı o paylaşımlarda şu sözler dikkat çekti;