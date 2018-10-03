Ronaldoya yöneltilen tecavüz iddiasının görüntüleri ortaya çıktı! - Galeri - Fotomaç
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Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz iddiasının görüntüleri ortaya çıktı!
Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz suçlamalarının yaşandığı geceye ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 15:33:42
Güncelleme: 15:39:57
Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz iddiasının görüntüleri ortaya çıktı!
Kathryn Mayorga adlı model, geçtiğimiz günlerde Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz iddiasının görüntüleri ortaya çıktı!
Mayorga, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine bir otelin kral dairesinde tecavüz ettiğini iddia etmişti.
Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz iddiasının görüntüleri ortaya çıktı!
İddiaların üzerinden çok uzun bir süre geçmeden İngiliz The Sun gazetesi, tecavüz olayının yaşandığı geceye ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.
Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz iddiasının görüntüleri ortaya çıktı!
Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettikten sonra; "Genellikle kibar bir adamım, özür dilerim." dediğini de iddiaları arasına eklemişti.
Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz iddiasının görüntüleri ortaya çıktı!
Yayınlanan fotoğraflarda Mayorga ve Ronaldo'nun oldukça samimi şekilde dans etmeleri dikkatlerden kaçmıyor.