Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı

Önceki akşam Instagram'da bir fotoğraf paylaşan Tuvana Türkay'ın arkasındaki aynada Alper Potuk göründü. Fenerbahçeli yıldızla barıştığını ilan eden Tuvana Türkay, bunu gizlemeye çalışsa da artık çok geçti!

4 Ekim 2018 Perşembe, 11:37:08 Güncelleme: 11:38:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





