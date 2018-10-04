Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı

    Önceki akşam Instagram'da bir fotoğraf paylaşan Tuvana Türkay'ın arkasındaki aynada Alper Potuk göründü. Fenerbahçeli yıldızla barıştığını ilan eden Tuvana Türkay, bunu gizlemeye çalışsa da artık çok geçti!

    4 Ekim 2018 Perşembe, 11:37:08 Güncelleme: 11:38:52
    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı
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    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı

    İki yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuvana Türkay ile Alper Potuk cephesinden yeni haber!

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    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı
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    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı

    Birçok kez ayrılıp barıştığı Fenerbahçeli yıldızla ilişkisine nisanda nokta koyan güzel oyuncu, Alper Potuk defterini tamamen kapatmıştı.

    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı
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    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı

    Dedikodulara göre futbolcu, bu süre boyunca ne yapıp ettiyse eski aşkının gönlünü alamadı.

    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı
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    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı

    EMOJİYLE KAPAMAYA ÇALIŞTI!

    Ancak Tuvana Türkay'ın önceki gün Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı bir fotoğraf, "Tuvana, yelkenleri suya indirdi" dedirtti.

    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı
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    Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı

    3 Ekim'de 28 yaşına basan Tuvana Türkay, evden pastalı bir fotoğrafını yayınladı.

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