Önceki akşam Instagram'da bir fotoğraf paylaşan Tuvana Türkay'ın arkasındaki aynada Alper Potuk göründü. Fenerbahçeli yıldızla barıştığını ilan eden Tuvana Türkay, bunu gizlemeye çalışsa da artık çok geçti!
4 Ekim 2018 Perşembe, 11:37:08
Güncelleme: 11:38:52
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Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı
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İki yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuvana Türkay ile Alper Potuk cephesinden yeni haber!
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Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı
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Birçok kez ayrılıp barıştığı Fenerbahçeli yıldızla ilişkisine nisanda nokta koyan güzel oyuncu, Alper Potuk defterini tamamen kapatmıştı.
Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı
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Dedikodulara göre futbolcu, bu süre boyunca ne yapıp ettiyse eski aşkının gönlünü alamadı.
Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı
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EMOJİYLE KAPAMAYA ÇALIŞTI!
Ancak Tuvana Türkay'ın önceki gün Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı bir fotoğraf, "Tuvana, yelkenleri suya indirdi" dedirtti.
Alper Potuk Tuvana Türkay ile barıştı
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3 Ekim'de 28 yaşına basan Tuvana Türkay, evden pastalı bir fotoğrafını yayınladı.