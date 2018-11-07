Zirveden kaosa!

Ekim başında Uluslar Ligi nedeniyle verilen ara Aslan'ı yıktı. Devler Ligi'nde son 16 turu zora giren ve ligde zirveden inen Cimbom, 2 gün sonra 7 eksikle Kayseri'ye gidiyor
7 Kasım 2018 Çarşamba, 22:05:26
Güncelleme: 22:07:21
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Antalya deplasmanında Donk'un kafa golüyle milli araya huzurlu giren Galatasaray, ilk olarak milli takımlardan sakat dönen oyuncularla sarsıldı.
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Ardından Bursa, Schalke, Yeni Malatya derken birçok sakatla Fenerbahçe derbisine çıkan Galatasaray, 2-0'dan verdiği maç sonrası iyice dağıldı. Derbide hem 2 puan hem 3 oyuncusunu (Donk, Rodrigues, Ndiaye) hem de hocasını kaybeden Aslan, bu moral bozukluğuyla Schalke'ye de 2-0 yenilerek Avrupa'da bir üst tura çıkma şansını mucizelere bıraktı.
Kalecisinden defansına, orta sahasından forvetine kadar her bölgede alarm veren sarı-kırmızılılar, 10 Kasım Cumartesi günü ligin sert ekiplerinden Kayserispor'a konuk olacak.
Takımda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu ve derbiyle Schalke maçlarındaki moral bozukluğu canları sıkıyor. Aslan, Kayseri maçından sonraki milli araya bir kez daha galibiyet alarak girmek ve bir nebze de olsa moralli şekilde gitmek istiyor.
HASRET 12 MAÇ G.Saray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 12 deplasman maçında galibiyeti yok. Devler Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012- 13'te Schalke karşısında 3-2'yle alan Cimbom, sonraki 12 maçta 2 beraberlik, 10 yenilgi gördü. 8 atıp, 30 gol yedi.