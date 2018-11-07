Sıkıntı büyük! Terimin elinde oyuncu kalmadı

7 Kasım 2018 Çarşamba, 21:59:40
Güncelleme: 22:01:23
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Schalke'yeyenilen Galatasaray lige döndü ama sıkıntı bitecek gibi görünmüyor. Maç öncesinde, Galatasaray kadro kurmakta zorlanacak gibi duruyor.
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Ndiaye, Donk, Rodrigues ve Mariano PFDK'ya sevk edildi. Eren, Nagatomo, Fernando ve Emre'nin sakatlığı bulunuyor. Schalke maçında da Linnes eklendi. Cezaların açıklanmasıyla birlikte teknik heyet ilk 11 kuramayacak hale gelecek.
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