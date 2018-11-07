Sıkıntı büyük! Terimin elinde oyuncu kalmadı - Galeri - Fotomaç
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    Sıkıntı büyük! Terim'in elinde oyuncu kalmadı

    Sakatlara bir de cezalılar eklenecek
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 21:59:40 Güncelleme: 22:01:23
    Sıkıntı büyük! Terimin elinde oyuncu kalmadı

    Schalke'ye yenilen Galatasaray lige döndü ama sıkıntı bitecek gibi görünmüyor. Maç öncesinde, Galatasaray kadro kurmakta zorlanacak gibi duruyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sıkıntı büyük! Terimin elinde oyuncu kalmadı

    Ndiaye, Donk, Rodrigues ve Mariano PFDK'ya sevk edildi. Eren, Nagatomo, Fernando ve Emre'nin sakatlığı bulunuyor. Schalke maçında da Linnes eklendi. Cezaların açıklanmasıyla birlikte teknik heyet ilk 11 kuramayacak hale gelecek.

    Sıkıntı büyük! Terimin elinde oyuncu kalmadı

    Mustafa Cengız ve Abdurrahim Albayrak: 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve 30 binden 140 bin liraya kadar para cezası...

    Sıkıntı büyük! Terimin elinde oyuncu kalmadı

    Fatih Terim: En az 3, en fazla 14 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, 14 binden 70 bin liraya kadar para cezası...

    Sıkıntı büyük! Terimin elinde oyuncu kalmadı

    Hasan Şaş: 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası...

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