Fatih Terimden flaş Muslera kararı! - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!

    Galatasaray'da kaybedilen Schalke maçının yankıları sürüyor
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 16:26:01 Güncelleme: 16:29:29
    Fatih Terimden flaş Muslera kararı!

    Galatasaray'da formsuz oyuncular kervanına Fernando Muslera da katıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimden flaş Muslera kararı!

    Uruguaylı kalecinin önce Fenerbahçe derbisi sonrasında ise Schalke maçında yaptığı benzer hatalar, Galatasaray'a pahalıya mal oldu.

    Fatih Terimden flaş Muslera kararı!

    Derbide topa kayarken Isla'yi düşürerek penaltıya sebebiyet veren, Schalke maçında ise kalesini terk edip topa aynı Fenerbahçe maçında olduğu gibi kontrolsüz kayan Muslera, yenilen golde önemli bir hataya imza attı.

    Fatih Terimden flaş Muslera kararı!

    ÖZEL GÖRÜŞME

    Muslera ile önce Taffarel, sonra da teknik direktör Fatih Terim'in bir araya gelip görüşeceği öğrenildi.

    Fatih Terimden flaş Muslera kararı!

    Takım kaptanı olan Muslera'ya konsantrasyon kaybı yaşamaması ve son 2 maçta yediği benzer goller üzerine görüşme yapılıp Galatasaray takımı için önemi hatırlatılacak ve motivasyon konuşması yapılacak. (Futbol Arena)

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