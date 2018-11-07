Fatih Terimden flaş Muslera kararı!

7 Kasım 2018 Çarşamba, 16:26:01
Güncelleme: 16:29:29
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Galatasaray'da formsuz oyuncular kervanına Fernando Muslera da katıldı.
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Uruguaylı kalecinin önce Fenerbahçe derbisi sonrasında ise Schalke maçında yaptığı benzer hatalar, Galatasaray'a pahalıya mal oldu.
Derbide topa kayarken Isla'yi düşürerek penaltıya sebebiyet veren, Schalke maçında ise kalesini terk edip topa aynı Fenerbahçe maçında olduğu gibi kontrolsüz kayan Muslera, yenilen golde önemli bir hataya imza attı.
ÖZEL GÖRÜŞME
Muslera ile önce Taffarel, sonra da teknik direktör Fatih Terim'in bir araya gelip görüşeceği öğrenildi.
Takım kaptanı olan Muslera'ya konsantrasyon kaybı yaşamaması ve son 2 maçta yediği benzer goller üzerine görüşme yapılıp Galatasaray takımı için önemi hatırlatılacak ve motivasyon konuşması yapılacak. (Futbol Arena)