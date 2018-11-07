Alman basını Schalkenin G.Saray zaferini böyle yazdı! - Galeri - Fotomaç
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Alman basını Schalke'nin G.Saray zaferini böyle yazdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Galatasaray'ın deplasmanda Schalke 04'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 12:54:38
Güncelleme: 13:25:56
Bild gazetesinin, "Schalke için bir gol galasıydı." başlığıyla verdiği haberde, Schalke 04'ün sarı-kırmızılı ekibi mağlup ederek bir üst tura çıkmak için yolunu açtığı ifade edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alman ekibinin ligdeki 10 maçında sadece sadece 8 gol attığı hatırlatılarak, "Bir maçta iki gol. Schalke için bir gol galasıydı." değerlendirilmesinde bulunuldu.
Haberde, Schalke 04'ün 28 Kasım'da Porto ile grup liderliği için mücadele edeceği kaydedildi.
Haberde ayrıca, Schalke'nin evinde oynamanın avantajını iyi kullandığı belirtilirken "Schalke, Galatasaray'ı şimşek gibi çarptı" denildi.
Süddeutsche Zeitung gazetesi, "Schalke, Galatasaray'a karşı kendisini ödüllendirdi." başlığını kullanarak, mavi-beyazlıların iyi bir performans göstererek maçı 2-0 kazandığını aktardı.