Alman basını Schalkenin G.Saray zaferini böyle yazdı! - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Alman basını Schalke'nin G.Saray zaferini böyle yazdı!

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Galatasaray'ın deplasmanda Schalke 04'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı.

    7 Kasım 2018 Çarşamba, 12:54:38 Güncelleme: 13:25:56
    Alman basını Schalkenin G.Saray zaferini böyle yazdı!

    Bild gazetesinin, "Schalke için bir gol galasıydı." başlığıyla verdiği haberde, Schalke 04'ün sarı-kırmızılı ekibi mağlup ederek bir üst tura çıkmak için yolunu açtığı ifade edildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Alman basını Schalkenin G.Saray zaferini böyle yazdı!

    Alman ekibinin ligdeki 10 maçında sadece sadece 8 gol attığı hatırlatılarak, "Bir maçta iki gol. Schalke için bir gol galasıydı." değerlendirilmesinde bulunuldu.

    Alman basını Schalkenin G.Saray zaferini böyle yazdı!

    Haberde, Schalke 04'ün 28 Kasım'da Porto ile grup liderliği için mücadele edeceği kaydedildi.

    Alman basını Schalkenin G.Saray zaferini böyle yazdı!

    Haberde ayrıca, Schalke'nin evinde oynamanın avantajını iyi kullandığı belirtilirken "Schalke, Galatasaray'ı şimşek gibi çarptı" denildi.

    Alman basını Schalkenin G.Saray zaferini böyle yazdı!

    Süddeutsche Zeitung gazetesi, "Schalke, Galatasaray'a karşı kendisini ödüllendirdi." başlığını kullanarak, mavi-beyazlıların iyi bir performans göstererek maçı 2-0 kazandığını aktardı.

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