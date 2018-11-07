Fatih Terimi düşündüren gelişme! Kayserispor maçına oyuncu kalmadı - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fatih Terim'i düşündüren gelişme! Kayserispor maçına oyuncu kalmadı

    Şampiyonlar Ligi'nde Schalke yenilgisi sonrası Süper Lig'e odaklanan Galatasaray'ı kötü bir sürpriz bekliyor. Kayserispor maçına elde oyuncu kalmadı! İşte oynayabilecek isimler...
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 12:11:13 Güncelleme: 12:17:03
    Fatih Terimi düşündüren gelişme! Kayserispor maçına oyuncu kalmadı

    Süper Lig'de lider Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi'nde de tur şansını zora sokan Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında, Kayserispor deplasmanında yine zorlu bir maça çıkacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimi düşündüren gelişme! Kayserispor maçına oyuncu kalmadı

    Bu maç öncesinde Galatasaray kadro kurmakta oldukça zorlanacak gibi görünüyor. Nitekim elde oynayacak oyuncu kalmadı...


    Fatih Terimi düşündüren gelişme! Kayserispor maçına oyuncu kalmadı

    Galatasaray dar kadronun üzerine yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncuların fazlalığı, sarı kırmızılı takımı daha zor bir duruma düşürüyor.

    Fatih Terimi düşündüren gelişme! Kayserispor maçına oyuncu kalmadı

    Galatasaray son olarak Schalke maçının ilk yarısında Martin Linnes'in hafif bir sakatlık geçirdiği ve durumun önümüzdeki günlerde netleşeceği yazıldı.

    Fatih Terimi düşündüren gelişme! Kayserispor maçına oyuncu kalmadı

    Linnes dışında Eren Derdiyok, Yuto Nagatomo, Fernando ve Emre Akbaba da sakat.

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