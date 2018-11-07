Fatih Terimi düşündüren gelişme! Kayserispor maçına oyuncu kalmadı

Fatih Terim'i düşündüren gelişme! Kayserispor maçına oyuncu kalmadı
Şampiyonlar Ligi'nde Schalke yenilgisi sonrası Süper Lig'e odaklanan Galatasaray'ı kötü bir sürpriz bekliyor. Kayserispor maçına elde oyuncu kalmadı! İşte oynayabilecek isimler...
7 Kasım 2018 Çarşamba, 12:11:13
Güncelleme: 12:17:03
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Süper Lig'de lider Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi'nde de tur şansını zora sokan Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında, Kayserispor deplasmanında yine zorlu bir maça çıkacak.
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Bu maç öncesinde Galatasaray kadro kurmakta oldukça zorlanacak gibi görünüyor. Nitekim elde oynayacak oyuncu kalmadı...
Galatasaray dar kadronun üzerine yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncuların fazlalığı, sarı kırmızılı takımı daha zor bir duruma düşürüyor.
Galatasaray son olarak Schalke maçının ilk yarısında Martin Linnes'in hafif bir sakatlık geçirdiği ve durumun önümüzdeki günlerde netleşeceği yazıldı.
Linnes dışında Eren Derdiyok, Yuto Nagatomo, Fernando ve Emre Akbaba da sakat.