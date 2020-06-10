Younes Belhanda için İstanbul'a geldiler! Transfer...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Faslı yıldız Younes Belhanda, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak ayrılmak istediğini söylemişti. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen ve birçok kulübün devreye girdiği iddia edilen Belhanda'nın geleceği ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu için Katarlıların İstanbul'a gelindiği açıklandı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
10 Haziran 2020 Çarşamba 22:54
Güncelleme: 10.06.2020 22:57
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Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Younes Belhanda şampiyonluk yaşayarak sarı-kırmızılı takıma veda etmek istediğini dile getirmişti.
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Transferi menajerine bıraktığını ve sadece futbola odaklandığını ifade eden Faslı yıldız, "Ben transferi değil şampiyonluğu düşünüyorum. Transfer görüşmelerini yönetim ve menajerlerim yapıyor.
Ayrılacaksam da şampiyon takımdan güzel ve mutlu şekilde ayrılmak isterim. Burada 3 yılda birçok başarı yaşadım ve benim için Galatasaray'ın her zaman ayrı bir yeri olacak" demişti.
Belhanda'nın geleceği ile ilgili FIFA menajeri Fatih İlek flaş açıklamalarda bulundu.
Radyospor'da konuşan Fatih İlek, "Şu an Belhanda için resmi bir teklif yok ancak son aşamaya geldik. Katarlılar şu anda İstanbul'da ve teklifin son halini hazırlıyorlar. Birkaç gün içerisinde resmi teklif gelecek. Birlikte hareket edebilirsek Belhanda'yı oraya götüreceğiz.