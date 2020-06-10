Younes Belhanda için İstanbul'a geldiler! Transfer...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Faslı yıldız Younes Belhanda, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak ayrılmak istediğini söylemişti. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen ve birçok kulübün devreye girdiği iddia edilen Belhanda'nın geleceği ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu için Katarlıların İstanbul'a gelindiği açıklandı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri