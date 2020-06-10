Aslan'dan flaş hamle! Yeni Onyekuru Fransa'da bulundu
Transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunan Onyekuru'nun alternatifini belirledi. Afrika basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusuyla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İşte o isim ve detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
10 Haziran 2020 Çarşamba 21:40
Güncelleme: 10.06.2020 21:47
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Corona virüsü arası sonrası 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna uzanmak isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.
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Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda eksik bölgeler için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
Cimbom'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Henry Onyekuru'yla yola devam etmek isteyen yönetim, Nijeryalı yıldızın ayrılık ihtimaline karşı ise transfer rotasını belirledi.
Onyekuru tarzında hızlı ve kolay adam geçen futbolcularla temasa geçen Galatasaray için bir bomba iddia da Afrika'dan geldi.
YENİ ONYEKURU: SAMUEL KALU! owngoalnigeria.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Galatasaray Fransız ekibi Bordeux'da fprma giyen Samuel Kalu'yu listesine aldı.