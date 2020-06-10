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Aslan'dan flaş hamle! Yeni Onyekuru Fransa'da bulundu

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunan Onyekuru'nun alternatifini belirledi. Afrika basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusuyla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İşte o isim ve detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

10 Haziran 2020 Çarşamba 21:40 Güncelleme: 10.06.2020 21:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





