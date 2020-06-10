Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Arda Turan'nın Galatasaray'a transfer olacağı konuşulmuştu. Geleceği ile ilgili birçok açıklama yapan yıldız oyuncu Arda Turan, canlı yayında Galatasaray'a transferi ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Peki Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte yıdız oyuncunun flaş açıklamaları... | Son dakika Galatasaray haberleri