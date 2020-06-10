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Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve transfer...
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Arda Turan'nın Galatasaray'a transfer olacağı konuşulmuştu. Geleceği ile ilgili birçok açıklama yapan yıldız oyuncu Arda Turan, canlı yayında Galatasaray'a transferi ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Peki Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte yıdız oyuncunun flaş açıklamaları... | Son dakika Galatasaray haberleri
10 Haziran 2020 Çarşamba 20:21
Güncelleme: 10.06.2020 20:24
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Birçok kez adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın devre arasında sarı kırmızılı kulübe transferi konuşuluyordu.
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Teknik direktör Fatih Terim kadroda görmek istediği milli futbolcuya, başkan Mustafa Cengiz'den veto gelmişti.
2006-2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Arda Turan son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alıyordu.
TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Spor Spikeri Sabri Ugan'ın "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur" yanıtını verdi. İşte Arda Turan'ın açıklamaları: