Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Arda Turan'nın Galatasaray'a transfer olacağı konuşulmuştu. Geleceği ile ilgili birçok açıklama yapan yıldız oyuncu Arda Turan, canlı yayında Galatasaray'a transferi ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Peki Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte yıdız oyuncunun flaş açıklamaları... | Son dakika Galatasaray haberleri

10 Haziran 2020 Çarşamba 20:21 Güncelleme: 10.06.2020 20:24
Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Birçok kez adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın devre arasında sarı kırmızılı kulübe transferi konuşuluyordu.

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Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Teknik direktör Fatih Terim kadroda görmek istediği milli futbolcuya, başkan Mustafa Cengiz'den veto gelmişti.

Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve transfer...

2006-2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Arda Turan son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alıyordu.

Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve transfer...

TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU

Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Spor Spikeri Sabri Ugan'ın "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur" yanıtını verdi. İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

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