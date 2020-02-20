Yönetimden oyunculara 6 milyon euro'luk derbi jesti! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Yönetimden oyunculara 6 milyon euro'luk derbi jesti!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbi öncesi iki ekipde de hazırlıklar tamamlanmaya başlarken, sarı-kırmızılı yönetimden oyuncularına büyük bir jest geldi. İşte detaylar...

20 Şubat 2020 Perşembe 12:09 Güncelleme: 20.02.2020 12:28
Yönetimden oyunculara 6 milyon euro'luk derbi jesti!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

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Yönetimden oyunculara 6 milyon euro'luk derbi jesti!

İlk devreyi sarı-lacivertli ekibin 4 puan gerisinde kapatan Cimbom, Kadıköy'de 4 puan önde sahaya çıkacak.

Yönetimden oyunculara 6 milyon euro'luk derbi jesti!

Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Aslan'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, hem yönetim hem de teknik edip seferberlik ilan etti.

Yönetimden oyunculara 6 milyon euro'luk derbi jesti!

AİLELERLE BİRLİKTE YEMEK DÜZENLENECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatih Terim ve kurmayları, futbolcuların üzerindeki stresi ve baskıyı azaltmak adına bir yemek organizasyonu düzenleyecek. Oyuncular bu yemeğe aileleriyle katılacak.

Yönetimden oyunculara 6 milyon euro'luk derbi jesti!

YÖNETİMDEN BÜYÜK JEST

Yönetim tarafından ise futbolculara büyük bir jest uygulanıyor. Mustafa Cengiz ve yönetimi, derbi öncesi oyuncuların yaklaşık 6 milyon Euro'luk alacaklarını hesaplarına yatırarak ekonomik anlamda motivasyon sağlayacak. Ayrıyeten Cengiz, Kadıköy'de takımla birlikte olacak.

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