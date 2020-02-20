Yönetimden oyunculara 6 milyon euro'luk derbi jesti!
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe-Galatasarayderbisi heyecanı yaşanacak. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbi öncesi iki ekipde de hazırlıklar tamamlanmaya başlarken, sarı-kırmızılı yönetimden oyuncularına büyük bir jest geldi. İşte detaylar...
20 Şubat 2020 Perşembe 12:09
Güncelleme: 20.02.2020 12:28
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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.
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İlk devreyi sarı-lacivertli ekibin 4 puan gerisinde kapatan Cimbom, Kadıköy'de 4 puan önde sahaya çıkacak.
Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Aslan'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, hem yönetim hem de teknik edip seferberlik ilan etti.
AİLELERLE BİRLİKTE YEMEK DÜZENLENECEK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatih Terim ve kurmayları, futbolcuların üzerindeki stresi ve baskıyı azaltmak adına bir yemek organizasyonu düzenleyecek. Oyuncular bu yemeğe aileleriyle katılacak.
YÖNETİMDEN BÜYÜK JEST
Yönetim tarafından ise futbolculara büyük bir jest uygulanıyor. Mustafa Cengiz ve yönetimi, derbi öncesi oyuncuların yaklaşık 6 milyon Euro'luk alacaklarını hesaplarına yatırarak ekonomik anlamda motivasyon sağlayacak. Ayrıyeten Cengiz, Kadıköy'de takımla birlikte olacak.