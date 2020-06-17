Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi

ATALAY YILDIRIM

Bu yıl performanslarıyla en çok göze çarpan isimlerden Atalay Yıldırım henüz 18 yaşında ve forvet olarak görev yapıyor. Toplam 25 karşılaşmada ağlara 9 gol bıraktı. UEFA Gençlik Ligi'nde sarı kırmızılılarda 2 gole imzasını attı. Fenerbahçe derbisinde rakip ağlara iki gol gönderen Atalay Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim'in de yakın gözlemi altında.