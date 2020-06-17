Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi
Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından Rizespor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetle dönüş yapan Galatasaray'da moraller bozuk. Üst üste 2 sezondur şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, aldığı bu yenilgiyle şampiyonluk yarışında büyük bir yara almış durumda. Gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren Aslan, corona virüsü salgını sonrası yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gözünü altyapıya dikti. Peki, Florya'da yetişen ve gelecek vaadeden isimler kimler? İşte yanıtı...
Yaşanan corona virüsü nedeniyle transferde hata yapmak istemeyen Galatasaray, adımlarını dikkatli bir şekilde atmak sitiyor. Çalışmalarını bu yönde sürdüren Galatasaraylı kurmaylar, önümüzdeki sezon olası Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumunda da takım maaş bütçesini %50 oranında düşürmek zorunda kalacak. Hal böyle olunca maliyetli transferlerden kaçınan sarı-kırmızılılar, gözünü altyapıya dikmiş durumda. Peki altyapıda gelecek vaadeden isimler kimler. İşte o oyuncular...
ATALAY YILDIRIM
Bu yıl performanslarıyla en çok göze çarpan isimlerden Atalay Yıldırım henüz 18 yaşında ve forvet olarak görev yapıyor. Toplam 25 karşılaşmada ağlara 9 gol bıraktı. UEFA Gençlik Ligi'nde sarı kırmızılılarda 2 gole imzasını attı. Fenerbahçe derbisinde rakip ağlara iki gol gönderen Atalay Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim'in de yakın gözlemi altında.