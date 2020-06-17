Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi

Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi

Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından Rizespor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetle dönüş yapan Galatasaray'da moraller bozuk. Üst üste 2 sezondur şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, aldığı bu yenilgiyle şampiyonluk yarışında büyük bir yara almış durumda. Gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren Aslan, corona virüsü salgını sonrası yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gözünü altyapıya dikti. Peki, Florya'da yetişen ve gelecek vaadeden isimler kimler? İşte yanıtı...

17 Haziran 2020 Çarşamba 18:11 Güncelleme: 17.06.2020 18:11
Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi

Yaşanan corona virüsü nedeniyle transferde hata yapmak istemeyen Galatasaray, adımlarını dikkatli bir şekilde atmak sitiyor. Çalışmalarını bu yönde sürdüren Galatasaraylı kurmaylar, önümüzdeki sezon olası Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumunda da takım maaş bütçesini %50 oranında düşürmek zorunda kalacak. Hal böyle olunca maliyetli transferlerden kaçınan sarı-kırmızılılar, gözünü altyapıya dikmiş durumda. Peki altyapıda gelecek vaadeden isimler kimler. İşte o oyuncular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi

ERKAN SÜER
18 yaşındaki 10 numara Erkan Süer, sarı kırmızılılara devre arasında Boluspor'dan transfer edildi. Yeni sezonda A takıma monte edilmesi beklenen Erkan 13 maçta 10 gollüp performans sergiledi.

Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi

ATALAY YILDIRIM
Bu yıl performanslarıyla en çok göze çarpan isimlerden Atalay Yıldırım henüz 18 yaşında ve forvet olarak görev yapıyor. Toplam 25 karşılaşmada ağlara 9 gol bıraktı. UEFA Gençlik Ligi'nde sarı kırmızılılarda 2 gole imzasını attı. Fenerbahçe derbisinde rakip ağlara iki gol gönderen Atalay Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim'in de yakın gözlemi altında.

Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi

METEHAN BALTACI
2002 doğumlu olan Metehan Baltacı henüz 17 yaşında. Stoper olarak görev yapan genç yıldız adayı, bu sezon 23 maçta ağlara 7 gol birden göndererek çarpıcı bir istatistiğe imza attı. Sezonun flaş isimlerinden olan Metehan'ın da yeni sezon kampında yer alması bekleniyor.

Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi

SÜLEYMAN LUŞ
2001 doğumlu Süleyman sol bekte görev alıyor. Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan genç oyuncu bu sezon 26 karşılaşmada görev aldı. Yeni sezonda Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA