Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasarayın radarında! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 21:46:54 Güncelleme: 21:47:42
    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
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    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasarayın radarında!


    Galatasaray'da yönetim bir yandan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'i iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya çalışırken, bir yandan da yerini doldurmak için çaba gösteriyor.

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    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
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    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasarayın radarında!

    Sarı-kırmızılılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un forvet oyuncusu Stefano Okaka'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Elinde 5 santrfor bulunan İngiliz ekibi, Okaka'nın kiralanmasına sıcak bakıyor.

    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
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    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasarayın radarında!

    Premier Lig'in ilk haftasında Brighton ile karşılaşan Watford'da Okaka kadroya alınmadı.

    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
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    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasarayın radarında!

    Futbol hayatına İtalya'da Roma'da başlayan Okaka, A takıma çıktıktan sonra sırasıyla Modena, Brescia, Fulham, Bari ve Parma'ya kiralandı.

    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
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    Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasarayın radarında!

    2012 yılında Parma'ya bonservisiyle geçen Okaka, Spezia Calcio takımına kiralanırken, 2014'te ise Sampdoria'ya transfer oldu.

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