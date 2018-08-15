Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasarayın radarında!

Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 21:46:54
Güncelleme: 21:47:42
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Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
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Galatasaray'da yönetim bir yandan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'i iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya çalışırken, bir yandan da yerini doldurmak için çaba gösteriyor.
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Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
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Sarı-kırmızılılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un forvet oyuncusu Stefano Okaka'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Elinde 5 santrfor bulunan İngiliz ekibi, Okaka'nın kiralanmasına sıcak bakıyor.
Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
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Premier Lig'in ilk haftasında Brighton ile karşılaşan Watford'da Okaka kadroya alınmadı.
Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
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Futbol hayatına İtalya'da Roma'da başlayan Okaka, A takıma çıktıktan sonra sırasıyla Modena, Brescia, Fulham, Bari ve Parma'ya kiralandı.
Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka Galatasaray'ın radarında!
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2012 yılında Parma'ya bonservisiyle geçen Okaka, Spezia Calcio takımına kiralanırken, 2014'te ise Sampdoria'ya transfer oldu.