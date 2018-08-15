Avrupada bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız - Galeri - Fotomaç
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 18:16:39 Güncelleme: 18:36:12
    Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
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    Avrupada bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız

    Ferran Torres - 18 - Kanat/Forvet - Valencia

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    Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
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    Avrupada bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız

    Abel Ruiz - 18 - Forvet - Barcelona

    Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
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    Avrupada bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız

    Timothy Weah - 18 - Forvet - PSG

    Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
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    Avrupada bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız

    Nicolo Barella - 21 - Orta Saha - Cagliari

    Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
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    Avrupada bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız

    Andrea Pinamonti - 19 - Forvet - Inter

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