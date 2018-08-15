Avrupada bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız - Galeri - Fotomaç
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Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 18:16:39
Güncelleme: 18:36:12
Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
Ferran Torres - 18 - Kanat/Forvet - Valencia
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
Abel Ruiz - 18 - Forvet - Barcelona
Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
Timothy Weah - 18 - Forvet - PSG
Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
Nicolo Barella - 21 - Orta Saha - Cagliari
Avrupa'da bu sezona damga vurması beklenen 13 genç yıldız
Andrea Pinamonti - 19 - Forvet - Inter