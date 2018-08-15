15 Ağustos 2018 Çarşamba, 17:10:39
Güncelleme: 17:18:36
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Galatasaray Gervinho yarışını kaybetti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi kadrosundaki eksikleri gidermek için arayışlarına son gaz devam eden Galatasaray'a kötü haber İtalya'dan geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Gervinho yarışını kaybetti.
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Forvet oynayabilen, topla süratli, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu arayışında olan sarı kırmızılı ekip, gözünü çevirdiği Gervinho transferinden kötü haber aldı. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fildişi Sahilli oyuncu Parma ile kontrat imzalamak üzere.
Galatasaray Gervinho yarışını kaybetti.
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Emre Akbaba, Jason Denayer, Douglas Luiz, Badou N'Diaye gibi isimleri kadrosuna katmak için uğraş veren Galatasaray'ın eli kolu FFP anlaşması ile bağlanmış durumda.
Galatasaray Gervinho yarışını kaybetti.
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Oyuncu transfer edebilmek için oyuncu satmak zorunda sarı kırmızı ekibin kısa süre içerisinde Lionel Carole ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Gervinho yarışını kaybetti.
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Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetembi Gomis için de Katar ve B.A.E'den teklifler olduğu iddia ediliyor.