G.Saray ve F.Bahçe'ye kötü haber!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Vedat Muriç transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Rizespor cephesiyle görüşmesi sonrası Galatasaray Başkanı'ndan "Biz de teklifimizi yenileyeceğiz" şeklinde bir açıklama gelmişti. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Vedat Muriç transferinde kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

4 Temmuz 2019 Perşembe 17:56 Güncelleme: 04.07.2019 18:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





