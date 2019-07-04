Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Vedat Muriç transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Rizespor cephesiyle görüşmesi sonrası Galatasaray Başkanı'ndan "Biz de teklifimizi yenileyeceğiz" şeklinde bir açıklama gelmişti. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Vedat Muriç transferinde kötü bir haber geldi. İşte detaylar...
4 Temmuz 2019 Perşembe 17:56
Güncelleme: 04.07.2019 18:18
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Transfer sezonunun paylaşılamayan ismi Vedat Muriç'te yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için adeta savaş verdiği Kosovalı golcünün geleceği halen netleşmiş değil.
Çıkmaza giren Muriç transferi için tekliflerini yükselten iki kulüpten son olarak Fenerbahçe cephesinden flaş bir hamle gelmişti.
Sarı-lacivertli kulübün Sportif Direktörü Damien Comolli, Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile yüzyüze görüşmüş ve teklifini sunmuştu.
Sonrasında ise Tarafların bu görüşmede kesin olarak anlaşmaya vardığı, takasta kullanılacak oyuncular üzerinde de mutabakat sağladığı öğrenildi.