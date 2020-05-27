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Ve sonunda imzalar atılıyor! Arda Turan ve Galatasaray...
Devre arası transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ancak başkan Mustafa Cengiz'in veto etmesi nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Arda Turan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Turan, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:59
Güncelleme: 27.05.2020 18:59
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
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Yeni sezonda yerli ve bonservisi elinde oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılılarda gündemdeki isimlerden biri de Arda Turan...
Cimbom'da Fatih Terim, kış transfer döneminde Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski öğrencisi kadroda istemiş ancak transfer Mustafa Cengiz engeline takılmıştı.
Turuncu-lacivertli takımla yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan milli futbolcu da boşta kalmıştı.
Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu olurken, sarı-kırmızılı takımdan flaş bir Arda Turan hamlesi geldi.