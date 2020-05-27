Ve sonunda imzalar atılıyor! Arda Turan ve Galatasaray...

Devre arası transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ancak başkan Mustafa Cengiz'in veto etmesi nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Arda Turan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Turan, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri